Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (2)
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Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa, Güncel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Maalesef, yurt dışında da çoğunluğu Avrupa ülkelerinden 32 vatandaşımız yeni tip koronavirüs sebebiyle vefat etti.

25.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:16
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Maalesef, yurt dışında da çoğunluğu Avrupa ülkelerinden 32 vatandaşımız yeni tip koronavirüs sebebiyle vefat etti. Bazı vatandaşlarımızın cenazelerini aileleri Türkiye'ye getirmek istedi. Gerekli tedbirler alınarak, vatandaşlarımızın cenazelerinin ülkemize getirilmesi konusunda gereken desteği veriyoruz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığında, gazetecilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler hakkındaki sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, 2 Nisan'da yapılması planlanan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle video konferansla yapılacağını belirterek, "Toplantı öncesi yarın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüşme gerçekleştireceğiz." dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel ziyaretinin ardından, özellikle 18 Mart Mutabakatı'na ilişkin Avrupa ile yeni bir sürecin başlatıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, bu konuya ilişkin teknik ekiplerin kapsamlı çalışmalarını sürdürdüğüne işaret etti.

Çavuşoğlu, virüs nedeniyle Türkiye'de uçuşların durdurulmasının ardından, burada kalan farklı ülkelerin vatandaşları bulunduğunu aktararak, bu ülkelerin vatandaşlarını alabilmesi için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü vurguladı.

Türkiye'de bulunan 21 Pakistan vatandaşının en kısa sürede ülkelerine geri dönebilmesi için dün Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefon görüşmesi yaptığını söyleyen Çavuşoğlu, bunun için gerekli çalışmaların yürütüldüğü bilgisini paylaştı.

"Cenazelerin ülkemize getirilmesi konusunda gereken desteği veriyoruz"

Çavuşoğlu, dün Özbekistan'dan gelen bir uçağın da Türkiye'deki Özbek vatandaşlarını ülkesine götürdüğünü bildirerek, diğer ülkelerin vatandaşlarının da ülkelerine dönebilmeleri için gerekli desteği verdiklerini kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Maalesef yurt dışında da çoğunluğu Avrupa ülkelerinden 32 vatandaşımız yeni tip koronavirüs sebebiyle vefat etti. Bazı vatandaşlarımızın cenazelerini aileleri Türkiye'ye getirmek istedi. Biz, o ailelere gereken yardımları yapıyoruz. Gerekli tedbirler alınarak, vatandaşlarımızın cenazelerinin ülkemize getirilmesi konusunda da gereken desteği veriyoruz."

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi'nin, bugüne kadar Kovid-19'la ilgili 30 binden fazla çağrı aldığını dile getiren Çavuşoğlu, bu çağrıların dikkate alındığının ve tek tek cevap verildiğinin altını çizdi.

Mevlüt Çavuşoğlu, "Son birkaç gün içinde sadece benim sosyal medya hesabıma 3 bin 200 mesaj geldi. Bunların hepsine tek tek dönüş yaptık." dedi.

"Bugüne kadar 17 ülkeye tıbbı malzeme gönderdik"

Gündemdeki dış politika çalışmalarının büyük çoğunluğunu, virüs salgınına ilişkin yapılacakların oluşturduğuna işaret eden Çavuşoğlu, bu süreçte ticaretin zarar görmemesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

Çavuşoğlu, bazı G20 ülkelerinin dışişleri bakanları dahil son 1 haftada 16 mevkidaşıyla bir veya birden fazla telefon, telekonferans görüşmesi yapıldığını hatırlattı.

Bugüne kadar 69 ülkeden tıbbi malzeme talebi geldiğini bildiren Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hepsini karşılamamız mümkün değil. Bugüne kadar 17 ülkeye tıbbi malzeme gönderdik. G20 ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla yaptığımız görüşmede, esasen uluslararası finans kurumlarıyla böyle bir fonun oluşturulmasını talep ettik.

Sadece destek ve koordinasyon merkezlerimizin iş birliği değil, bu oluşturulacak fondan hangi ülkenin ihtiyacı var, ne kadar ihtiyacı var... Yine G20 ülkeleri de buna katılabilir. Türkiye, bugüne kadar 17 ülkeye malzeme sağlamış da bir ülke. Bizim de ihtiyacımız var. Öncelikle kendi ihtiyacımızı tespit edip üretim fazlası olursa onu ihraç edebiliriz."

Çavuşoğlu, dün İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez ile yaptığı görüşmede de, mevkidaşının Türkiye'den maske talebinde bulunduğunu aktararak, oluşturulacak bu fonla hangi ülkenin ne kadar tıbbi malzemeye ihtiyacı olduğunun koordine edilebileceğini kaydetti.

"65 yaş üstü kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için devlet gereken desteği veriyor"

Çavuşoğlu, 65 yaş üzerindeki vatandaşların evlerinden çıkmalarının sınırlandırılması konusuna değinerek, bu kararla vatandaşların can sağlığının korunmasının amaçlandığını vurguladı.

Özellikle yaşlıların virüsten daha fazla etkilendiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, 65 yaş üstü kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için devletin gereken desteği verdiğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu duyuruları hepimizin vatandaşlarımıza daha fazla iletmesi lazım. Gördük ki son günlerde bunu suistimal eden vatandaşlarımız oldu. Yaşlı vatandaşlarımızı rencide edici şekilde video çekimleri, paylaşımlar oldu. Hepimiz rencide olduk bundan aslında.

Gördük ki bu duyurudan haberi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız var. Onları rencide etmeden evlerine göndermeliyiz. Hastaysa gerekli tedbirleri almalıyız. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza her türlü desteği vermemiz lazım ama onlar da lütfen bu çağrıya uysun."

Çavuşoğlu, sadece 65 yaş üstü kişilerin değil, işi olmayan kimselerin de sokağa çıkmamasını istedi.

(Bitti)

Kaynak: AA

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