Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi: (2)
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi: (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs nedeniyle 126 ülkeden 75 binden fazla vatandaşın Türkiye'ye getirildiğini belirterek, "Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük tahliye operasyonudur.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi: (2)
03.06.2020 13:03 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:03

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs nedeniyle 126 ülkeden 75 binden fazla vatandaşın Türkiye'ye getirildiğini belirterek, "Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük tahliye operasyonudur." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, 24 TV'de katıldığı programda gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Çavuşoğlu, ABD Başkan Donald Trump'ın, Antifa'yı siyahi George Floyd'un ölümüyle başlayan ülkedeki protestoları "provoke etmekle" suçlamasına ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Trump'ın Antifa'yı terör örgütü ilan ettiğini anımsatan Bakan Çavuşoğlu "Bu bir ülkenin kararıdır. Ama Trump, aynı Antifa terör örgütü PKK tarafına geçip Türkiye'ye saldırdığında da aynı hassasiyeti göstermelidir." dedi.

Bu örgütlerin hepsinin aynı ideolojiye sahip olduklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bizim sağ sol takıntımız yok, ideolojilere saygımız var. Ama ideolojiyi bahane edip, terör örgütlerine destek verilmesine karşıyız." diye konuştu.

Çavuşoğlu, benzer bir durumu Avrupa'da da gördüklerinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa Parlementosunda, Avrupa Konseyi Parlementer Meclisi içinde ve ulusal meclislerinin çatısı altında da aşırı sol partilerin aynı ideolojiye sahip oldukları terör örgütü PKK'ya destek verdiklerini görüyoruz. Siyasi platformla terör arasında keskin bir çizgi olması lazım. Türkiye'de de aynı sorunu yaşıyoruz. Terör örgütünün güdümünden çıkamayan bir siyasi parti var."

"Tüm dünya, Türkiye'nin Libya'da belirleyici olduğunu kabul etti"

Çavuşoğlu, Libya'daki son gelişmelere ilişkin, bu ülkede dengeyi Türkiye'nin sağladığını belirterek, aksi halde Libya'daki durumun sokak savaşına dönüşeceğini söyledi.

Tüm dünyanın Türkiye'nin Libya'da belirleyici olduğunu kabul ettiğini aktaran Çavuşoğlu, tüm Libya'yı kucaklayacak siyasi bir çözüm istediklerini, meşru Libya Başbakanı Fayiz es Serrac'ın da barış için elinden geleni yaptığını belirtti.

Suriye'deki son gelişmeler

Çavuşoğlu, Suriye'de terör örgütü PYD/YPG'nin varlığı konusunda, hem ABD hem Rusya'ya "Eğer bu teröristleri çıkartmazsanız vururuz." diye söylediklerini aktardı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Münbiç'e ilişkin yol haritası konusunda sağlanan mutabakatı hatırlatan Çavuşoğlu, "Ama 90 gün değil, 1 buçuk sene geçti, bir şey olmadı. Ruslarla da Soçi'de anlaştık ama Tel Rıfat'tan hala sızmalar var. Terör örgütünün 30 kilometrelik güvenli bölgenin altına çekilmesi gerekiyor. Aksi takdirde gerekeni yapacağız." dedi.

Suriye'de çözümden umutlu olduklarını ama bir ülkede düzen bozulduktan sonra toplanmasının da kolay olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Salgın sürecini de fırsata dönüştürüp insani sorunları ön plana çıkararak, Anayasa Komisyonunu toplamak istiyoruz. Astana Süreci'ni devam ettirmemizin amacı da bu. Önümüzdeki günlerde İran'ın ev sahipliğinde bir görüşme olacak, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la da görüştük, tarih bekliyoruz. Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen Patterson'dan gelen bilgiye göre ise her iki taraf da Anayasa Komisyonu Toplantısı'na hazır. Uluslarası toplum siyasi çözüme destek verirse işimiz kolaylaşır."

"Yunanistan'ın Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okundu diye sesini çıkarması haddini aşmaktır"

Bakan Çavuşoğlu, Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okunması üzerine Yunanistan'dan gelen tepkilere şaşırmadığını belirterek, "Bu kadar yüzsüzlük nasıl yapılabilir, nasıl açığa vurur inanamıyor insan. Türkiye toprakları içinde ezanın ya da Kur'an-ı Kerim'in nerede ne zaman okunacağını başkası, Yunanistan belirleyemez." dedi.

Türkiye'nin farklı inanç topluluklarına tüm haklarını verdiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Ayasofya Yunanistan'a bağlı değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir mülküdür. Yunanistan'ın Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okundu diye sesini çıkarması saçmalık ve haddini aşmaktır." diye konuştu.

Yunanistan'ın halkın seçtiği müftülere, namaz kıldırdığı için hapis ve para cezası verdiğini, koronavirüsü bahane ederek de Batı Trakya'da ezanı susturmaya çalıştırdığını anımsatan Çavuşoğlu, "Bunlar samimi değil." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 nedeniyle yurt dışından yapılan tahliyeler

Çavuşoğlu, Türkiye'nin koronavirüs sürecinde atılması gereken her türlü adımı attığını vurgulayarak yurt dışındaki vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını da karşıladıklarını dile getirdi.

Yurt dışından Kovid-19 nedeniyle Türkiye'ye tahliyelerin devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, "126 ülkeden 75 binden fazla vatandaşımızı Türkiye'ye tahliye ettik. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük tahliye operasyonudur. Bugüne kadar maalesef yurt dışında 562 vatandaşımız da (Kovid-19 nedeniyle) vefat etti. 456'sının cenazesini Türkiye'ye getirdik." açıklamasında bulundu.

New Jersey'deki bir vatandaşın sosyal medyadan kendilerine ulaşarak maske ve dezenfektan talep ettiğini aktaran Çavuşoğlu, Başkonsolosluğun aynı gün o talebi karşıladığını ifade etti.

Çavuşoğlu, eşinden böbrek nakli yapılan bir Türk vatandaşı gemicinin acil ilaç ihtiyacını karşılamak için de bir diplomatik kargo uçağını Malezya'ya gönderdiklerini bildirdi.

Diplomasi işlemeye devam ediyor

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kovid-19 salgınına rağmen, çeşitli zirve ve toplantıları sürdürdüğüne işaret ederek, "Kendimizi sonrasına hazırlıyoruz." dedi.

Türkiye-Rusya ilişkilerinin 100'üncü yıl dönümüne ilişkin yöneltilen soruya Çavuşoğlu, "Soğuk Savaş döneminde bile biz Rusya ile ilişkileri hep belli bir seviyede tuttuk, iş birliğimizi geliştirdik." yanıtını verdi.

Her şeye rağmen Rusya ile ilişkilerin diyalog, karşılıklı çıkar ve saygı temelinde sürdürülmesi gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Libya'da karşı taraflarda olsak bile ateşkes için birlikte çaba sarf etmenin kimseye bir zararı yok." değerlendirmesinde bulundu.

(Bitti)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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