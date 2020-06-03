Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi: (1)
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi: (1)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere ilişkin, "Biz, Doğu Akdeniz'de herkesle iş birliğine varız. Türkiye'nin olmadığı hiçbir anlaşma geçerli değildir, Türkiye'nin olmadığı hiçbir iş birliği de sonuçta netice getirmez. Bunu da attığımız adımlarla gösterdik.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi: (1)
03.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:25

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere ilişkin, "Biz, Doğu Akdeniz'de herkesle iş birliğine varız. Türkiye'nin olmadığı hiçbir anlaşma geçerli değildir, Türkiye'nin olmadığı hiçbir iş birliği de sonuçta netice getirmez. Bunu da attığımız adımlarla gösterdik." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, 24 TV'de katıldığı programda gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin Çavuşoğlu, "Polisin herhangi bir insanı, ırkı, dini, inancı ne olursa olsun bu şekilde öldürmesi kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, ABD'de varolan ırkçılığın devam ettiğini belirterek, "Dolayısıyla bu cinayeti işleyen polisle ilgili de herkesin vicdanını rahatlatacak bir şekilde adaletin işlemesi gerekiyor." dedi.

Öte yandan, bu cinayetin vandalizme dönüşmesinin de doğru olmadığını ve çok tehlikeli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Kim olursa olsun, sadece ABD değil, başka bir ülkede de bu şekilde vandalizme dönüşmesini desteklemeyiz, doğru da bulmayız. Bir an önce inşallah sağduyu hakim olur. Buradan itidal çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

"Hafter, halen siyasi çözüme yanaşmıyor"

Bakan Çavuşoğlu, Libya'daki son gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in halen siyasi çözüme yanaşmadığını belirterek, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Fransa gibi ülkelerin Hafter'i desteklediğini kaydetti.

Hafter'in son zamanlarda saldırganlığını artırdığının altını çizen Çavuşoğlu, bunu gören Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac hükümetinin, karşı atakla Hafter tarafını püskürtmeye başladığını ve önemli yerleri ele geçirdiğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, "Trablus'tan Tunus'a kadar sahil bandının ele geçirilmesi, uluslararası havaalanlarının ele geçirilmesi, havadan ve karadan ilerleme kaydedilmesi esasen gösteriyor ki Hafter bu savaşı kazanamaz." ifadesini kullandı.

"Doğu Akdeniz'de iş birliği yapmak istiyorsanız bize gelin"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, Türkiye'nin buradaki amacının herkesle iş birliği yapmak olduğunun altını çizerek, "Rum kesimi ise Kıbrıs etrafındaki zenginliklerin hakça paylaşılmasıyla ilgili KKTC ile bir kere anlaşması lazım." diye konuştu.

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, Doğu Akdeniz'de herkesle iş birliğine varız ama bugüne kadar Yunanistan, Mısır, İsrail gibi bölgedeki diğer ülkeler bizi dışlayarak kendi aralarında iş birliği yapma girişiminde bulundu. Biz de onlara diyorduk ki Türkiye'nin olmadığı hiçbir anlaşma geçerli değildir, Türkiye'nin olmadığı hiçbir iş birliği de sonuçta netice getirmez. Bunu da attığımız adımlarla gösterdik. Oldu bittiye izin yok. Doğu Akdeniz'de iş birliği yapmak istiyorsanız bize gelin."

"Kur'an-ı Kerim'in nerede okunacağını biz başka birine mi soracağız?"

Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Ayasofya'da Fetih suresi okunması nedeniyle verdiği tepkiye ilişkin, "Türkiye Cumhuriyetinde ezanın ya da Kur'an-ı Kerim'in nerede okunacağını biz başka birine mi soracağız?" ifadesini kullandı.

Türkiye'ye bu konuda akıl verecek son ülkenin Yunanistan olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Avrupa'da camisi olmayan tek başkentin Atina olduğunun altını çizdi.

Bakan Çavuşoğlu, "Ayasofya, Türkiye Cumhuriyeti'nin mülküdür ve fethedilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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