Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Guatemalalı mevkidaşı Brolo'yu tebrik etti

22.01.2020 00:30 | Son Güncelleme: 22.01.2020 00:30

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala'nın yeni Dışişleri Bakanı Pedro Brolo'yu kutladı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Guatemalalı mevkidaşı Brolo ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmede, ülkesinin dışişleri bakanlığı görevine getirilen Pedro Brolo'yu yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

Kaynak: AA