Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Guatemala'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala Dışişleri Bakanı Sandra Jovel, Kosta Rika Dışişleri Bakanı Manuel Ventura ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Örgütü (SICA) Dışişleri Bakanları 3. Siyasi Forumu'na katılmak üzere Guatemala'da bulunan Çavuşoğlu'nun temasları sürüyor.

Çavuşoğlu ve Guatemala Dışişleri Bakanı Jovel, başkent Guatemala'daki Dışişleri Bakanlığı binasında görüştü.

Çavuşoğlu, Jovel görüşmesine dair twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Orta Amerika'nın en önemli ülkelerinden Guatemala ile ticari ilişkilerimizi artıracağız." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca Kosta Rikalı mevkidaşı Ventura ile de bir araya geldi.

Çavuşoğlu daha sonra, Belize, Honduras, Nikaragua, Guatemala, Kosta Rika, El Salvador, Panama ve Dominik dışişleri bakanları ve SICA Genel Sekreteri Vinicio Cerezo'nun katıldığı Türkiye-SICA Dışişleri Bakanları 3. Siyasi Forum'unda Türkiye'yi temsil etti.

Kaynak: AA