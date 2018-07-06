Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Geçtiğimiz Yıllarda PKK'nın Baskısıyla Güneydoğu'da Vatandaşlarımız...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

"Türkiye, bugüne kadar gerçekten demokratik, şeffaf ve adil seçim gerçekleştirmiş. Geçtiğimiz yıllarda PKK'nın baskısıyla güneydoğu'da vatandaşlarımız özgürce oylarını kullanamadılar. halen o baskıyı da görüyoruz. Ama şimdi daha rahat bir şekilde ifade etmeye başladılar. O nedenle de HDP'ye olan destek de düşmeye başladı"

"Biz, bizi eleştiren ülkelerle de işbirliği içinde olmak isteriz. Ama türkiye'ye saygı duyacaklar. Yani Türkiye ile nasıl ilişkileri sürdüreceklerini öğretmeye başladık onlara"