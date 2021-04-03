Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gana Dışişleri Bakanı Botchwey ile görüştü
Anadolu Ajansı / Gökhan Varan - Haberler | Politika
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gana Dışişleri Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile telefonda görüşme yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gana Dışişleri Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile telefonda görüşme yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun Ganalı mevkidaşı Botchwey ile görüşmesinin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan