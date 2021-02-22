Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Vlah'la görüştü
22.02.2021 15:09 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:09
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah'la Ankara'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah'la Ankara'da bir araya geldi.
Twitter hesabından mesaj paylaşan Çavuşoğlu, Vlah'la görüşmesinin verimli geçtiğini ve iş birliği imkanlarının ele aldığını kaydetti.
Çavuşoğlu, "Gagavuz soydaşlarımız Moldova'yla dostluk köprümüz. Onlara her alanda destek vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin