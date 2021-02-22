Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Vlah'la görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Vlah'la görüştü

22.02.2021 15:09 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:09
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Vlah'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah'la Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah'la Ankara'da bir araya geldi.

Twitter hesabından mesaj paylaşan Çavuşoğlu, Vlah'la görüşmesinin verimli geçtiğini ve iş birliği imkanlarının ele aldığını kaydetti.

Çavuşoğlu, "Gagavuz soydaşlarımız Moldova'yla dostluk köprümüz. Onlara her alanda destek vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Fahrettin Altun Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Onur Akay İrem Derici Meltem Miraloğlu
Spor Can Bartu Mesut Özil Ersun Yanal Ünal Karaman Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Pkk Cuma Göztepe Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Vlah'la görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 15:12:38. #1.16#
title