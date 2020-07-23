Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gabonlu mevkidaşı Boubeya'yı yeni görevi dolayısıyla tebrik etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gabon'un yeni Dışişleri Bakanı Pacome Moubelet Boubeya'yı yeni görevinden dolayı kutladı.
23.07.2020 23:59 | Son Güncelleme: 24.07.2020 01:14
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gabon'un yeni Dışişleri Bakanı Pacome Moubelet Boubeya'yı yeni görevinden dolayı kutladı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Gabonlu mevkidaşı Boubeya ile telefon görüşmesi yaptı.
Çavuşoğlu görüşmede, yeni görevi dolayısıyla Boubeya'yı tebrik etti.
Kaynak: AA