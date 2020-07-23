Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gabonlu mevkidaşı Boubeya'yı yeni görevi dolayısıyla tebrik etti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gabon'un yeni Dışişleri Bakanı Pacome Moubelet Boubeya'yı yeni görevinden dolayı kutladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gabon'un yeni Dışişleri Bakanı Pacome Moubelet Boubeya'yı yeni görevinden dolayı kutladı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Gabonlu mevkidaşı Boubeya ile telefon görüşmesi yaptı. Çavuşoğlu görüşmede, yeni görevi dolayısıyla Boubeya'yı tebrik etti. Kaynak: AA