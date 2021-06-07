Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Fransa ile ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde güçlendirmeyi hedefliyoruz"
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Fransa ile ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde güçlendirmeyi hedefliyoruz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Fransa ile ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde güçlendirmeyi hedefliyoruz'
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa ile ilişkileri karşılıklı saygı temelinde güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa ile ilişkileri karşılıklı saygı temelinde güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Le Drian ile çok boyutlu ikili ilişkileri, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldıklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Fransa ile ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Fransa ile ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde güçlendirmeyi hedefliyoruz" - Haberler
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