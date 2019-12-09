09.12.2019 19:12 | Son Güncelleme: 09.12.2019 19:12

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Fransa'nın son zamanlarda, göstericilere karşı kullandığı şiddet, bunun içine basın mensupları da dahil, Macron'un yakın güvenlik ekibinin de müdahaleleri dahil hiçbir uluslararası standartla örtüşmüyor."

Kaynak: AA