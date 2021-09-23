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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı Pekka Haavisto ile görüştü

AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı Pekka Haavisto ile görüştü

NEW Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü.

NEW Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü.

Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul Görüşmeleri için bulunduğu New York'ta Finlandiyalı mevkidaşı Haavisto ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada görüşmede Afganistan'daki son gelişmeler ve arabuluculuk çalışmalarını ele aldıklarını söyledi.

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri
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