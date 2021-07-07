Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Finlandiya'da
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Finlandiya'da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Finlandiya'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya'daki temaslarının ardından Finlandiya'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya'daki temaslarının ardından Finlandiya'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4'üncü Ukrayna Reform Konferansı için bulunduğu Litvanya'nın başkenti Vilnius'un ardından Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye geldi. Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İkili ilişkilerimizi ve bölgesel konuları ele almak üzere Helsinki'deyiz" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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