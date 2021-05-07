Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Maliki ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin iki devletli çözüm vizyonundan vazgeçmeyeceğini belirterek, "Bunu aşındıracak adımlardan gerek İsrail'in gerekse İsrail'le Filistin davası pahasına ilişkileri normalleştirecek ülkelerin vazgeçmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin iki devletli çözüm vizyonundan vazgeçmeyeceğini belirterek, "Bunu aşındıracak adımlardan gerek İsrail'in gerekse İsrail'le Filistin davası pahasına ilişkileri normalleştirecek ülkelerin vazgeçmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmenin önemli bir dönemde gerçekleştiğini belirten Çavuşoğlu, "Filistin'de 15 yıl sonra seçimler gerçekleşecekti fakat maalesef İsrail'in Doğu Kudüs'te seçimleri engellemesi sebebiyle bu seçimler ertelenmek durumunda kaldı." dedi.

Seçimlerin bir an önce gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, "2006 yılında olduğu gibi Filistin'de gerçekleştirilecek seçimlerin demokratik ve şeffaf bir şekilde gerçekleşeceğinden de şüphemiz yok. O gün tüm seçimi gözlemleyen uluslararası kurumların değerlendirmesi de bu yöndeydi. Özellikle İsrail'in Oslo Anlaşmasına da bu şekilde riayet etmesi gerektiğini bir kere daha hatırlatmak isteriz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Filistin'de taraflar arası uzlaşıya da her zaman destek verdiğine işaret ederek, "Bu uzlaşı neticesinde bir seçim kararı alınmıştı. Seçim tarihinin ertelenmesinden sonra da bu uzlaşı sürecinin devam edeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin iki devletli çözüm vizyonundan vazgeçmeyeceğini anlatan Çavuşoğlu, "Bunu aşındıracak adımlardan gerek İsrail'in gerekse İsrail'le Filistin davası pahasına ilişkileri normalleştirecek ülkelerin vazgeçmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz." değerlendirmesini yaptı.

İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi'nin de bu gelişmeler ışığında toplanması gerektiğine inandığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Aynı şekilde Doğu Kudüs Komitesi'nin de toplanmasında fayda var." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Kudüs'te büyükelçilik açma kararlarının uluslararası hukuka aykırı olduğunun altını çizerek, "Kosova başta olmak üzere bu yönde karar alan ülkelerin bu kararlarını gözden geçirmesini istiyoruz. Buradan bir kere daha çağrıda bulunmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Uluslararası Filistin Konferansı teklifinin bulunduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Seçimden sonra bu konferansın gerçekleştirileceğini görüyoruz. Türkiye olarak bu konferansa güçlü bir şekilde destek veriyoruz." ifadesini kullandı.

El-Maliki ile görüşmede ikili ilişkilerin de ele alındığını söyleyen Çavuşoğlu, 2018 yılında gerçekleştirilen Türkiye-Filistin ortak komitesi toplantısının ilkine işaret ederek, "İkincisini de inşallah bu sene içerisinde gerçekleştirmek istiyoruz ve ikinci ortak komite toplantısını Ramallah'ta gerçekleştirmek istiyoruz. Bu konuda bugün birlikte karar aldık." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Filistin ekonomisine katkısının süreceğine de vurgu yaparak, "Bu zorlu Kovid sürecinde elimizden geldiği kadar Filistinli kardeşlerimize gerek tıbbi malzeme gerekse ayni ve nakdi yardım olmak üzere desteğimizi verdik. Hiçbir zaman Filistinli kardeşlerimizi ve Filistin davasını yalnız bırakmadık. Bundan sonraki süreçte de yalnız bırakmayacağız. Dayanışmamız sürecek." değerlendirmesinde bulundu.

2006 yılındaki seçimin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), Avrupa Parlamentosu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve AGİT Parlamenterler Asamblesi gibi uluslararası kurumlar tarafından gözlemlendiğini hatırlatan Çavuşoğlu, bu misyonların içinde Türk milletvekillerinin de bulunduğunu ve seçimin düzenlenmesi halinde yeniden bir heyetin gönderilebileceğini ifade etti.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya