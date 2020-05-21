Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Maliki ile telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Maliki ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Maliki ile telefonda görüştü
21.05.2020 23:09 | Son Güncelleme: 21.05.2020 23:09

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Filistinli mevkidaşı Maliki telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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