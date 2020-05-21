Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Maliki ile telefonda görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Filistinli mevkidaşı Maliki telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA