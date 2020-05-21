Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Maliki ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki ile telefonda görüştü.
21.05.2020 23:09 | Son Güncelleme: 21.05.2020 23:09
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Filistinli mevkidaşı Maliki telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA