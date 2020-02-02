Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cidde'de Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüştü.

02.02.2020 23:48 | Son Güncelleme: 02.02.2020 23:48
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile görüştü

Dışişleri Bakanı , Cidde'de Dışişleri Bakanı el-Maliki ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, yarın düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) dışişleri bakanları düzeyinde "Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi" toplantısına katılmak üzere Cidde'de temaslarda bulunuyor.

İkili görüşmeler kapsamında Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşıyla bir araya geldi.

Kaynak: AA
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