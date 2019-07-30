Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filipinli mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filipinli mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Filipinler Dışişleri Bakanı Teodoro L. Locsin Jr. ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Filipinler Dışişleri Bakanı Teodoro L. Locsin Jr. ile görüştü.

Kaynak: AA
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