Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fildişi Sahili İslami İşler Yüksek Konseyi Başkanı Diakite'yle görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fildişi Sahili İslami İşler Yüksek Konseyi Başkanı Şeyh Ousmane Diakite ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizi ziyaret eden Fildişi Sahili İslami İşler Yüksek Konseyi Başkanı Şeyh Ousmane Diakite'yle görüştük, atandığı bu önemli görev için tebrik ettik." ifadelerini kullandı.