Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fildişi Sahili Dışişleri Bakanı Camara ile telefonda görüştü
Anadolu Ajansı / Gökhan Varan - Haberler | Güncel
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fildişi Sahili Dışişleri Bakanı Kandia Camara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fildişi Sahili Dışişleri Bakanı Kandia Camara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, mevkidaşı Camara'ya yeni görevi dolayısıyla tebriklerini iletti.
Camara da görüşmeden duyduğu memnuniyetini belirterek, içten teşekkürlerini sundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan