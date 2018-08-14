Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "FETÖ'nün darbe girişimi ve sonrasında aldığımız tedbirler bu reformcu kimliğimizden uzaklaştırsa da tekrar o reformcu kimliğimize dönmeye başladık."

"Dış politikamızın öncelikleri ihmal edilen bölgelere açılım yapmaktır"

"Biz dünyadaki tüm uluslararası örgütlerde bir statü elde etmek için yoğun çaba sarf ettik"

"AK Parti'nin dış politikasının önceliklerinden bir tanesi de yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza, akrabalarımıza da Türkiye'dekilere ne yapıyorsak onlara da aynısını yapmak"

-"Soydaşlarımız yaşadıkları ülkelerde zor şartlarda yaşıyorlardı, onlara ciddi destekler verdik"

"Ecdadımızın bıraktığı yadigarların o ülkelerde yıpranmaya, yıkılmaya başladığını gördük ve onların yeniden imarı, inşası ve ihya edilmesi bizim dış politikamızın önceliklerinden biri oldu"

"Tüm bu dış politikamızı 'Girişimci ve insanı dış politika' olarak bir çatı altında topladık"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sempozyumunda konuştu.