Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Fetö ile İlgili 15 Eyalette Fbı'ın Başlattığı Ciddi Bir Soruşturma...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "FETÖ ile ilgili 15 eyalette FBI'ın başlattığı ciddi bir soruşturma var. FBI bize, bugüne kadar elde ettikleri bulgularla 'Amerika'daki karanlık yüzünü görmeye başladık.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "FETÖ ile ilgili 15 eyalette FBI'ın başlattığı ciddi bir soruşturma var. FBI bize, bugüne kadar elde ettikleri bulgularla 'Amerika'daki karanlık yüzünü görmeye başladık. Hatta New Jersey dahil bazı yerlerde tutuklamalar da başladı' dediler."
Kaynak: AA