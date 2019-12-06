Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, European Bank yöneticisi ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, European Bank yöneticisi ile görüştü

Görüşmeden detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5. MED Akdeniz Diyaloğu Forumu'na katılmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da European Bank for Reconstruction and Development Başkan Yardımcısı Pierre Heilbronn ile görüştü.

06.12.2019 15:55 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:56
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, European Bank yöneticisi ile görüştü

Görüşmeden detaylar Dışişleri Bakanı , 5. MED Diyaloğu Forumu'na katılmak üzere geldiği 'nın başkenti 'da European Bank for Reconstruction and Development Başkan Yardımcısı Pierre Heilbronn ile görüştü.

Kaynak: AA

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: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, European Bank yöneticisi ile görüştü
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