Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, European Bank yöneticisi ile görüştü
Görüşmeden detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5. MED Akdeniz Diyaloğu Forumu'na katılmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da European Bank for Reconstruction and Development Başkan Yardımcısı Pierre Heilbronn ile görüştü.
06.12.2019 15:55 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:56
Görüşmeden detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5. MED Akdeniz Diyaloğu Forumu'na katılmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da European Bank for Reconstruction and Development Başkan Yardımcısı Pierre Heilbronn ile görüştü.
Kaynak: AA