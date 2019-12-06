: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, European Bank yöneticisi ile görüştü

06.12.2019 15:55 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:56

Görüşmeden detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5. MED Akdeniz Diyaloğu Forumu'na katılmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da European Bank for Reconstruction and Development Başkan Yardımcısı Pierre Heilbronn ile görüştü.

Kaynak: AA

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