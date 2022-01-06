Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Etiyopyalı mevkidaşıyla telefonda görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Etiyopyalı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Etiyopyalı mevkidaşıyla telefonda görüştü
AA / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile telefonda görüşme yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile telefonda görüşme yaptı.

Dışişleri yetkililerinden alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Mekonnen telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Etiyopya'da iç savaş

Etiyopya'da isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF), 2020'nin sonunda merkezi hükümete karşı isyan başlatmasıyla ülkede iç savaş patlak verdi.

Ordu ile isyancılar arasındaki çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı, binlerce insan hayatını kaybetti.

İsyancılar başkent Addis Ababa'ya yaklaşırken Etiyopya ordusunun aralık ayında başlattığı hava operasyonlarıyla TPLF geri çekilmek zorunda kaldı.

Son dakika haber... Blinken, ABD'nin Kazakistan'ın anayasal kurumlarına tam desteğini yineledi

Son dakika haber... Blinken, ABD'nin Kazakistan'ın anayasal kurumlarına tam desteğini yineledi

 Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanının Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanının Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi Açıklaması

AA / Muhammet Tarhan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title