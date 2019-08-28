28.08.2019 21:18

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Estonyalı mevkidaşı Reinsula ile görüştü

TALLİNN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsula ile görüştü.

Temaslarda bulunmak üzere başkent Tallin'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsula ile bir araya geldi.

Kaynak: İHA