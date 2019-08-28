- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Estonyalı mevkidaşı Reinsula ile görüştü

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Estonyalı mevkidaşı Reinsula ile görüştü

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Estonyalı mevkidaşı Reinsula ile görüştüTALLİNN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsula ile görüştü.

28.08.2019 21:18
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Estonyalı mevkidaşı Reinsula ile görüştü

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Estonyalı mevkidaşı Reinsula ile görüştü

TALLİNN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsula ile görüştü.

Temaslarda bulunmak üzere başkent Tallin'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsula ile bir araya geldi.

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Estonyalı mevkidaşı Reinsula ile görüştü
Kaynak: İHA
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