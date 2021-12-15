Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Ermenistanla normalleşme) "Eski Washington Büyükelçimiz Serdar Kılıç'ı özel temsilci olarak görevlendireceğiz"
AA / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Ermenistanla normalleşme) "Eski Washington Büyükelçimiz Serdar Kılıç'ı özel temsilci olarak görevlendireceğiz"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Ermenistanla normalleşme) "Eski Washington Büyükelçimiz Serdar Kılıç'ı özel temsilci olarak görevlendireceğiz"
AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
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