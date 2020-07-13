Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ermenistan aklını başına toplasın, Azerbaycan'ın yanındayız"
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ermenistan aklını başına toplasın, Azerbaycan'ın yanındayız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ermenistan'ın yaptığı kabul edilemez, aklını başına toplasın.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
13.07.2020 13:58 | Son Güncelleme: 13.07.2020 14:01

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ermenistan'ın yaptığı kabul edilemez, aklını başına toplasın. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Libya, Suriye, Ermenistan ve Ayasofya ile ilgili soruları yanıtlayan Çavuşoğlu önemli açıklamalar yaptı. Ermenistan'ın Azerbaycan askerlerine saldırısına tepki gösteren Çavuşoğlu, "Ermenistan haince bir saldırıda bulundu ve 4 tane kardeşimiz şehit oldu. Burada şunu görüyoruz Ermenistan özellikle yeni çatışma alanları oluşturmak istiyor. Siyasi çözüme bugüne kadar Ermenistan yanaşmadı. Bugüne kadar Ermenistan hiçbir çözüme yanaşmadı. Ermenistan'ın yaptığı kabul edilemez, aklını başına toplasın. Azerbaycan yalnız değildir. Biz tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Bugün Azerbaycan Dışişleri Bakanı'nı arayacağım, değerlendirme yapacağız" dedi.

"UNESCO'nun bazı açıklamalarını gördük, hayretle karşıladık"

Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasına ilişkin de Çavuşoğlu, "Türkiye'nin egemenlik hakkına müdahale edici yapılan yorumları şiddetle reddediyoruz. Buradaki tartışmalar yersiz. UNESCO'nun Dünya Miras Listesi evet doğru ama geçmişte öyle değil miydi. Burasının dokusunun bozulmamasını isteyenlerin tercihlerine saygı duyuyoruz. Burası yıllar önce cami olarak hizmete açıldığında hiç bozuldu mu, bozulmadı. Ecdadımızın bize bıraktığı mirası korumak zorundayız. UNESCO'nun bazı açıklamalarını gördük, hayretle karşıladık. Atacağımız adımlar konusunda UNESCO'yu bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Yunanistan'ın bu konuda söz söylemeye hakkı yok"

Başkentinde cami olmayan tek ülkenin Yunanistan olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Batı Trakya Türkleri'nin yaşadığı zulmü görüyoruz. Yunanistan koronayı bahane ederek ezanları susturdu. Yunanistan'ın bu konuda söz söylemeye hakkı yok" dedi.

Libya'daki son durumu da değerlendiren Çavuşoğlu, "Şu anda bir ateşkes olsa bu Libya hükümetinin işine gelmez. Çünkü endişeleri var. Hafter samimi değil. Zaman kazanmaya çalıştığını düşünüyoruz. Tekrar saldırı hazırlığı içinde olduğu görülüyor. Hafter ve destekçilerinin siyasi bir haritası da yok. Dolayısıyla Libya'nın yol haritasını görmek istiyorum, ondan sonra ateşkes olsun tavrı çok haklıdır. Şartlar oluşursa ateşkes imzalayalım diyor Libya hükümeti. Sirte ve Cufra'nın boşaltılması ve Libya hükümetine verilmesi gerekiyor. Biz bunları Rus tarafına da ilettik. Biz Türkiye olarak ateşkesi istiyoruz ve siyasi çözümün tek çözüm olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

"Doğu Akdeniz politikamız son derece nettir"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasının net olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Türk milletinin yüzde 100 çıkarına olsa bile bazı meseleleri kabullenemeyen kişiler de var. Doğu Akdeniz politikamız son derece nettir. Biz çok büyük bir oyunu bozduk. Rum kesiminin tek taraflı sondajları ve kıta sahanlığı ile ilgili anlaşmalar, Yunanistan'ın Mısır ve İsrail gibi ülkelerle müzakereleri sürdürmesi hepsi Türkiye'yi dışlamaya yönelikti" dedi.

Fransa'nın Libya politikasını da eleştiren Çavuşoğlu, "Fransa, Libya'da bir bölücüyü, darbeciyi destekledi. Orada da sahada kaybetmeye başlayınca rasyonellikten uzaklaştılar" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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