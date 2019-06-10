Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Erbil'de
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak ve Neçirvan Barzani'nin yemin törenine katılmak üzere Erbil'e geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak ve Neçirvan Barzani'nin yemin törenine katılmak üzere Erbil'e geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı seçilen Neçirvan Barzani'nin yemin törenine katılmak üzere Erbil'e geldi. Bakan Çavuşoğlu, Erbil Havalimanı'nda IKBY Başkanı Neçirvan Barzani tarafından karşılandı. Çavuşoğlu, IKBY'li yetkililer ile havalimanında tokalaşmasının ardından havalimanına geçti. - ERBİL
Kaynak: İHA
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