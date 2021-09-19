Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı'yla görüştü - Haberler
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı'yla görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu görüşmeyle ilgili paylaştığı mesajında "Önümüzdeki ay ülkemizde ağırlayacağımız Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'yle BM Genel Kurulu marjında verimli bir görüşme yaptık. İkili ilişkilerimizi her alanda daha da güçlendireceğiz. BM, İslam İşbirliği Teşkilatı, D-8 ve MIKTA'da Endonezya ile yakın işbirliği içindeyiz" ifadelerini kullandı.


Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı'yla görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı'yla görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı'yla görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı'yla görüştü
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Haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı'yla görüştü - Haberler
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