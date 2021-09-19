Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu ve Türkevi'nin açılışı için geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Önümüzdeki ay ülkemizde ağırlayacağımız Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'yle BM Genel Kurulu marjında verimli bir görüşme yaptık. İkili ilişkilerimizi her alanda daha da güçlendireceğiz. BM, İslam İşbirliği Teşkilatı, D-8 ve MIKTA'da Endonezya ile yakın işbirliği içindeyiz" dedi.

(İHA)