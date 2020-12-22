Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'nin fotoğraf çektirmesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'nin görüşmesiCAKARTA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile bir araya geldi.