Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi ile bir araya geldi
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi ile bir araya geldi

22.12.2020 06:11 | Son Güncelleme: 22.12.2020 06:15

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'nin fotoğraf çektirmesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'nin görüşmesiCAKARTA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'nin fotoğraf çektirmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'nin görüşmesi

CAKARTA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi ile bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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