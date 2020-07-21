Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ekvator Ginesi'nde
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Ekvator Ginesi'ne geldi.
21.07.2020 21:48 | Son Güncelleme: 21.07.2020 22:07
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Ekvator Ginesi'ne geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer'deki resmi ziyaretinin ardından Afrika turunun son durağı olan Ekvator Ginesi'ne geldi. Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afrika turumuzun son durağı Ekvator Ginesi'ndeyiz" ifadelerini kullandı. - MALABO
Kaynak: İHA