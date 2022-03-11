Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Dünyadaki devletlerin 3'te birinden fazlası, yaklaşık yüzde 40'ı burada (Antalya Diplomasi Forumu'nda) en üst düzeylerde... - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Dünyadaki devletlerin 3'te birinden fazlası, yaklaşık yüzde 40'ı burada (Antalya Diplomasi Forumu'nda) en üst düzeylerde...

AA - Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Dünyadaki devletlerin 3'te birinden fazlası, yaklaşık yüzde 40'ı burada (Antalya Diplomasi Forumu'nda) en üst düzeylerde temsil ediliyor"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Dünyadaki devletlerin 3'te birinden fazlası, yaklaşık yüzde 40'ı burada ( Antalya Diplomasi Forumu'nda) en üst düzeylerde temsil ediliyor"

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel

Antalya Diplomasi Forumu, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Haberler

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