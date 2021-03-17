Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu'nun "Türkiye Strateji Diyaloğu Toplantısına" katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında video konferans yöntemiyle düzenlenen "Türkiye Strateji Diyaloğu Toplantısı'na" katıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye, burada bir konuşma yapan Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politika önceliklerini ele aldı ve bu kapsamda gelen soruları yanıtladı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından toplantıya ilişkin yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile toplantıya katıldıklarını belirterek, "Türkiye'nin stratejik dış politika öncelikleri ile reform gündemimizi ele aldık." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan