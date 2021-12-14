Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dubai'de Türk İş Konseyi üyeleriyle bir araya geldi - Haberler
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dubai'de Türk İş Konseyi üyeleriyle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dubai'de Türk İş Konseyi üyeleriyle bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında geldiği Dubai'de Türk İş Konseyi yönetim kurulu üyeleriyle buluştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında geldiği Dubai'de Türk İş Konseyi yönetim kurulu üyeleriyle buluştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'ın davetine icabetle geldiği Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretine devam ediyor. Çavuşoğlu Dubai'de bir araya geldiği Türk İş Konseyi Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte toplantı gerçekleştirdi. Çavuşoğlu'nun BAE'den ayrılmadan önce Expo 2020 sergi alanındaki Türk pavilyonunu ziyaret etmesi de bekleniyor. - DUBAİ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dubai'de Türk İş Konseyi üyeleriyle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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