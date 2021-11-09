Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus ile bir araya geldi - Haberler
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus ile bir araya geldi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile İsviçre'de buluştu.

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus ile bir araya geldi

BERN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile İsviçre'de buluştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarda bulunmak üzere geldiği İsviçre'nin Cenevre kentinde dün Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Cenevre Ofisi'nin açılış törenine katıldı. Resmi temaslarına İsviçre'de devam eden Çavuşoğlu bugün ise Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus ile bir araya geldi

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