Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Dr. Dilek Gürsoy'u kabul etti

02.10.2019 18:16

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'da "yılın doktoru" ödülü alan Yapay Cerrahi Uzmanı Dr. Dilek Gürsoy'u kabul etti.

Avrupa Başkonsoloslar Toplantısı için Düsseldorf'ta bulunan Bakan Çavuşoğlu, yapay kalp alanında yaptığı çalışmalarla Almanya'da yılın doktoru ödülü almaya hak kazanan Yapay Cerrahi Uzmanı Dr. Dilek Gürsoy ile Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu'nda görüştü.

Gürsoy'u başarısından dolayı tebrik eden Çavuşoğlu, bu olayın Almanya'da yaşayan Türk toplumuna örnek olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, Gürsoy'a başarı hikayesini doğrudan gençlerle paylaşma tavsiyesinde bulunarak, işçi emeklisi bir annenin evladı olarak böyle önemli bir ödül almasının anlamlı olduğunun altını çizdi.

Kaynak: AA