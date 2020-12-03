Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dominikli mevkidaşı Alvarez'le telefonda görüştü
03.12.2020 23:41 | Son Güncelleme: 03.12.2020 23:44
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Roberto Alvarez'le telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Roberto Alvarez'le telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Alvarez telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci