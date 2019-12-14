Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Doha Forumu"na katılarak, konuşma yaptı (1)
Forumun yapıldığı salondan görüntüler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları DOHA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen "Doha Forumu"na katılarak, konuşma yaptı.
14.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:24
Forumun yapıldığı salondan görüntüler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları DOHA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen "Doha Forumu"na katılarak, konuşma yaptı.
Kaynak: AA