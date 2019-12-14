Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Doha Forumu"na katılarak, konuşma yaptı (4)
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Doha Forumu"na katılarak, konuşma yaptı (4)

Forumun yapıldığı salondan görüntüler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları DOHA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen "Doha Forumu"na katılarak, konuşma yaptı.

14.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:12
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,

Forumun yapıldığı salondan görüntüler

Dışişleri Bakanı 'nun açıklamaları - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen "Doha Forumu"na katılarak, konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Doha Forumu"na katılarak, konuşma yaptı (4)
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