Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Doha Forumu"na katılarak, konuşma yaptı (2)
Forumun yapıldığı salondan görüntüler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları DOHA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen "Doha Forumu"na katılarak, konuşma yaptı.
14.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:58
Forumun yapıldığı salondan görüntüler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları DOHA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen "Doha Forumu"na katılarak, konuşma yaptı.
Kaynak: AA