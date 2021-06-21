Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dışişleri bakanlarının 5'te 1'inin ADF'ye katıldığını açıkladı
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dışişleri bakanlarının 5'te 1'inin ADF'ye katıldığını açıkladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dışişleri bakanlarının 5'te 1'inin ADF'ye katıldığını açıkladı
Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) dünyadaki dışişleri bakanlarının 5'te 1'inin katılım gösterdiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) dünyadaki dışişleri bakanlarının 5'te 1'inin katılım gösterdiğini belirtti.

Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya sathında 5 Dışişleri Bakanı'ndan birisi Antalya'daydı!" ifadesini kullandı.

Antalya Diplomasi Forumu'yla dış politikanın yeni bir düşünce ekosistemine kavuştuğunu vurgulayan Çavuşoğlu, ADF'ye katkı sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dışişleri bakanlarının 5'te 1'inin ADF'ye katıldığını açıkladı - Haberler
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