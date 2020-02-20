Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dış politika gündemini değerlendirdi: (2)

20.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:20

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de ateşkesin tesis edilmesi amacıyla başlatılan Soçi mutabakatı ve Astana anlaşmalarının ortadan kalkmadığını fakat yara aldığını bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, gündemdeki konuları TRT Haber televizyonunda katıldığı programda değerlendirdi.

Esed rejiminin İdlib'e hunharca saldırdığını ve çok sayıda kişiyi yerlerinden ettiğini belirten Çavuşoğlu, rejimin saldırganlığını durdurması için adım attıklarının altını çizdi.

Çavuşoğlu, tüm Suriye'de ateşkesin tesis edilmesi amacıyla başlatılan Soçi ve Astana süreçlerinden daha önce olumlu adımlar elde ettiklerini anımsatarak sahada saldırganlık devam ederken bu sürecin işlemesinin zor olduğunu vurguladı.

"Soçi ve Astana'nın ortadan kalktığını söyleyemeyiz ama yara aldığını söyleyebiliriz." diyen Çavuşoğlu, gerek Cenevre'de gerek Soçi ve Astana formatında toplantıların yapılabilmesi için sahada sükunetin sağlanması gerektiğini kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, Rusya ile sahada sükunetin sağlanması ve rejimin saldırılarının durdurulması için çeşitli adımlar attıklarını belirterek "Henüz tam istediğimiz noktada değiliz. Tekrar görüşmeye devam edip, ihtiyaç olursa belki liderler düzeyinde de bir toplantı olur. Ama şu anda bu konuda kesin bir şey yok." diye konuştu.

Rejimin saldırganlığının durması için masada ve sahada ne gerekiyorsa yapacaklarını söyleyen Çavuşoğlu, Rusya ile yapılan görüşmelerde karşılıklı pozisyonların belirtildiği belgelerin verildiğini kaydetti.

" 'Bir gece ansızın gelebiliriz' ifadesi, Türkiye'nin kararlılığını gösteriyor"

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İdlib'e yönelik muhtemel harekata ilişkin kullandığı "Bir gece ansızın gelebiliriz." ifadesinin Türkiye'nin kararlılığını gösterdiğine işaret etti.

Öte yandan, İdlib'de terör örgütü PKK mevcudiyetinin pek fazla olmadığını, buna karşılık burada bazı radikal grupların bulunduğunu söyleyen Çavuşoğlu, bu radikal grupların, rejim ve rejim destekçileri tarafından Suriye'nin farklı bölgelerinden İdlib'e getirildiğini belirtti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye meselesine ilişkin yaklaşımında, ABD'nin tutumunun sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Amerika veya herhangi bir ülke şimdi bizim (İdlib'de) Rusya ile yaşadığımız sorundan dolayı bu yaklaşımı gösteriyorsa, bu samimiyet sorgulanır ama gerçek anlamda bir müttefik gibi bize yaklaştıklarında biz bunların ne kadar samimi olduğunu ancak söyleyebiliriz. Burada kimse fırsatçılık yapmadan, kısa vadeli politikalara odaklanmadan, Türkiye'nin önemini bilerek, Türkiye'ye yönelik uzun vadeli yaklaşım içinde olmaları gerekiyor."

"İhtiyaç olduğunda ilave bir geminin gönderilmesinde hiçbir zaman tereddüt etmeyiz"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Fatih ve Yavuz'un ardından Doğu Akdeniz'e üçüncü sondaj gemisinin gönderilmesi çalışmalarına ilişkin, sismik araştırmaların ardından bu geminin nereye gönderileceğine Enerji Bakanlığının karar vereceğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, "Üçüncü gemimiz geliyor. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs için söylüyorum, ihtiyaç olduğu zaman ilave bir geminin gönderilmesi konusunda hiçbir zaman Türkiye olarak tereddüt etmeyiz." diye konuştu.

(Bitti)

Kaynak: AA