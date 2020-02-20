Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dış politika gündemini değerlendirdi: (1)

20.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:30

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uluslararası sistemin Libya'da çatışmaların durdurulması için birlikte hareket etmediğini belirterek, bu konuda bir kararlılığın da bulunmadığı eleştirisini yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, TRT Haber canlı yayınında dış politika gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Moskova ve Berlin'de ateşkese yanaşmadığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Bizim pozisyonumuz net. Özellikle tezkereyi meclise gönderirken de söylemiştik. Biz attığımız adımlarla burada dengeyi sağlayacağız. Bu dengeyle de Libya'da ateşkesi tesis edeceğiz." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in attıkları adımlarla 8 Ocak'ta ateşkes çağrısı yapıldığını anımsattı.

Hafter'in ihlalleri

Bu çağrının ardından Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın bu çağrıyı desteklediğini ifade ettiğini aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Hafter'den de böyle bir çağrı bekledik, gelmedi. Ruslar, Hafter'i ikna edecekti. Biz ise Serrac'ı ikna edecektik. Moskova'da Serrac belgeyi imzaladı. Hafter imzalamadan oradan adeta kaçtı. Berlin'e gittik. Hafter, Rusya'nın bastırmasıyla 'ben de bu açıklamayı destekliyorum' dedi ancak sahada hiçbir zaman uygulamadı. İhlallere devam etti. Berlin Konferansı bizim çabalarımız sayesinde başarılı oldu."

Çavuşoğlu, Berlin Konferansı neticesinde çıkan ortak deklarasyona da Hafter'in destek vermediğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Tüm ülkeler çaba sarf etmesine rağmen Hafter, toplantı mekanına bile gelmedi. Biz tüm gelişmelerden sonra Hafter'in ihlallere devam edeceğini bekliyorduk. Nitekim ihlaller devam etti, en son Trablus limanına saldırınca da Serrac da görüşmelerden çekildiğini söyledi. Dolayısıyla herkesin ve bizim taahhütlerimiz ateşkese bağlı. Ateşkes devam etmezse siyasi sürece geçilmesi de çok zor."

Çatışmalar olurken siyasi sürece geçilmesinin beklenemeyeceğini dile getiren Çavuşoğlu, "Dünya kınıyor ama Hafter'i durdurmak için ne yapılıyor. Şu anda maalesef uluslararası sistem Libya'da çatışmaların durdurulması için birlikte hareket edemiyor, bir kararlılık da yok. Önümüzdeki süreçte tam ve bağlayıcı olarak tesis edilmesi gerektiğini Berlin'de vurguladık." dedi.

Avrupa'da ırkçılık

Çavuşoğlu, son dönemde Almanya'da camilere yapılan bomba ihbarlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Avrupa'da ırkçılığın çok tehlikeli boyuta ulaştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugün Müslümanlar hedefte de yarın bunun modası değişir ki değişmeye başladı. Yavaş yavaş etnik milliyetçilik ön plana çıkmaya başladı. Yarın Avrupa ülkeleri kendi içinde de bunu durduramazlarsa çatışma başlar. Bu çatışma Avrupa'yı çok büyük kaosa götürebilir."

Bakan Çavuşoğlu, Almanya'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin de resmi açıklamaları beklemek gerektiğine işaret ederek, "İlk gelen bilgilere göre, tam nihai bir şekilde kesin söylemek doğru değil ama ırkçı motifli bir saldırı olduğu söyleniyor. Nihai açıklamayı bekleyeceğiz." diye konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA