Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dış politika gündemini değerlendirdi: (3)

16.01.2020 01:52 | Son Güncelleme: 16.01.2020 01:52

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya krizine ilişkin Berlin Zirvesi'nin başarılı olması için ateşkesin devam etmesi gerektiğini bildirdi.

CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, Libya'da ateşkes sürecine ilişin, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in tavrını değerlendiren Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Maalesef Hafter'in olumsuz tutumu sebebiyle Moskova'da bir ateşkes sağlanamadı. Metnin Arapça tercümesi konusunda görüş ayrılığı vardı. İngilizce metin üzerinde müzakereler vardı. Bu noktaya geldikten sonra Hafter zaman istemiş Ruslardan. Daha sonra 'Yarın sabaha kadar bize süre verin' demişler. Sabaha karşı Rusya'dan ayrıldıklarını gördük. Metnin içeriği konusunda bir sorun yoktu. 2 gün dediler bakalım ne olacak? Metin üzerinde bir mutabakat olmasına rağmen imzalamaması sonrası bizim izlenimimiz Hafter siyasi çözüm yerine bir askeri çözüm arıyor. Bugüne kadar Hafter'i teşvik eden ülkeler var."

Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte gittikleri Moskova'daki temasları sırasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısırlı yetkililerin de aynı zamanda Moskova'da bulunduğunu belirterek, "Biz Ruslara, 'Biz bunları kesinlikle toplantılarımızda istemeyiz, bunlar anlaşmayı sabote edebilirler' dedik." ifadesini kullandı.

"BAE, Mısır ve Fransa süreci sabote ediyor"

Çavuşoğlu, söz konusu krizin tırmanması yönünde özellikle BAE'nin agresif tutumuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bana göre BAE daha agresif bu konuda. Hatta Fransa'yı da göz ardı etmemek lazım. Fransa, Hafter'i destekliyor. Fransa, her konuda kendisine bir rol biçiyor, bir inisiyatif almaya çalışıyor. Orta Doğu, Suriye ve diğer konularda, hatta Berlin Zirvesi konusunda bile bunu gördük. Kendisinin içinde olmadığı birşeyi sabote etme konusunda Fransa'nın üstüne yok. Hafter'in saldırıyı başlatması ve sonrasındaki gelişmelerde sergiledikleri tutum sebebiyle süreci sabote eden ülkeler olarak BAE, Mısır ve Fransa'yı sayabilirim."

Çavuşoğlu, Hafter'in bundan sonraki süreçte ateşkesi bozmaması temennisini dile getirerek, "Suriye'de de biz bunu çok yaşadık. İnşallah daha önce yaşadıkları gibi çatışma haline dönüşmez. Bizim şu anda yaptığımız Libya hükümeti ile imzaladığımız ikili bir anlaşma var. Bunun içinde bilgi paylaşımı var, eğitim var. Askerler arasında eğitime yönelik çalışmalar var. Onun dışında bizim çalışmamız ateşkesi tesis etmek ve çatışmaları sonlandırmaktır. " diye konuştu.

Libya meselesinde Berlin Zirvesinin önemine işaret eden Çavuşoğlu, "Cumartesi günü arkadaşlarımız gidip ortak metne son katkılarını verecekler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta ABD Başkanı Trump olmak üzere birçok lidere telefon açıp oraya katılması konusunda davet etti." dedi.

Çavuşoğlu, BAE davet edildiği durumda Katar'ın da davet edilmesi gerektiğini kaydederek, "Berlin sürecinin başarılı olabilmesi için ateşkesin devam etmesi lazım. Moskova'da Hafter belgeyi imzalamadan terk ettiği için ateşkesin bozulma ihtimali var. Sonuç alıcı bir zirvenin olması lazım." ifadelerini kullandı.

(Bitti)

Kaynak: AA