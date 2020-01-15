Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dış politika gündemini değerlendirdi: (2)

15.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:58

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, pazar günü Almanya'da yapılacak Libya konulu Berlin Zirvesi'ne Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılacağını, bazı ülkelerin daha düşük seviyede katılım sağlayacağını belirterek, Türkiye'nin siyasi çözüm için tüm girişimleri destekleyeceğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfının (SETA) düzenlediği "Küresel Belirsizlik Ortamında Türk Dış Politikası" konulu panelde konuştu.



Dış politikadaki katkıları için Bakanlık olarak SETA'ya teşekkürlerini ileten Çavuşoğlu, dünyanın hızlı şekilde değiştiğini, değişimin bazı kurumları zayıflattığını dile getirdi. Buna örnek olarak Avrupa Birliği'nin (AB) zayıflamasını gösteren Çavuşoğlu, geçen yıl NATO dayanışmasının da tartışılır hale geldiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, Suriye, Yemen ve Libya gibi ülkelerdeki çatışmaların yanı sıra ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının da dünyayı ve Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgeyi etkilediğini hatırlatarak, dünyanın terörle mücadelede de zafiyet içinde olduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, dünyanın göç, popülist politikalardaki artış, yabancı ve İslam düşmanlığı, hoşgörüsüzlük gibi konuların ortaya çıkardığı sorunlarla da mücadele etmesinin önemine değindi.

Türkiye'nin YPG/PKK terör örgütüyle mücadele ettiğini, Doğu Akdeniz'deki kaynakların hakça paylaşımı için çalıştığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de yıllardır AB'ye ve Yunanistan'a çağrıda bulunuyoruz. Gelin tek taraflı sondajlar yerine Kıbrıs etrafındaki kaynakların hakça paylaşımı, gelir dağılımı için bir anlaşma yapalım. Kıbrıs Türk halkı buna hazır ama bu telkinlerimiz hiçbir zaman dikkate alınmadı. Garantör ülke olarak biz de sahada gücümüzü göstermek zorunda kaldık." dedi.

Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de Yunanistan başta olmak üzere Rum kesimi hariç herkesle deniz yetki alanlarının belirlenmesiyle ilgili mutabakat zaptı imzalamaya hazırız. Diplomasi yoluyla bu paylaşıma hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim." diye konuştu.

Türkiye'nin Libya'da barışın sağlanması ve kalıcı siyasi çözüm için yapıcı çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Pazar günü Berlin Zirvesi var. Berlin Zirvesi'ne ateşkes için en çok çaba sarf eden iki lider Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Sayın Vladimir Putin de katılacak. Bazı ülkeler daha düşük seviyede katılacakmış. Bu bizim Libya'daki barışa ve ateşkese verdiğimiz önemin göstergesi. Siyasi çözüme ulaşıncaya kadar bir taraftan BM'nin çabalarına destek vereceğiz diğer taraftan kendi başlattıklarımız dahil tüm inisiyatiflere desteğimizi sürdüreceğiz."

Çavuşoğlu, Türkiye'nin, son günlerde İran, Irak ve ABD arasındaki gerginliğin azaltılması için de çok çaba sarf ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kendisinin muhataplarıyla tüm platformlarda temaslarda bulunduğunu ve gerginliğin azaltılması için ciddi katkı sunduğunu anlattı.

Bu konuda taraf tutmanın doğru olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bazı Avrupalı ülkelerin son günlerde taraf tutmaya başladığını görüyoruz. Önemli olan bu gerginliğin azaltılması ve de mevcut anlaşmaların bir şekilde devam ettirilmesi, herkesin endişelerinin ortadan kaldırılması. Bizim için en önemli hususlardan bir tanesi de komşumuz Irak'ın başka ülkeler için bir çatışma alanına dönüşmemesi lazım. Halihazırda dönüşmüş durumda, bir an önce Irak'ın bu baskıdan kurtulması gerekiyor."

(Bitti)

Kaynak: AA