Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan operasyon açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan operasyon açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

07.10.2019 10:05
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan operasyon açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Suriye'deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Suriye'ye de huzur, barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız."

(İHA)

Kaynak: İHA
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