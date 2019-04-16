Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan "Notre Dame" Mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Notre Dame Katedrali'ndeki yangınla ilgili olarak, "Paris'teki Notre Dame Katedrali'ndeki yangını büyük üzüntüyle izliyoruz. Dünya mirasına ait bu mimari şaheserin tahrip olması tüm insanlık için büyük bir felaket." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından Paris'te bulunan Notre Dame Katedrali'ndeki yangınla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında, "Paris'teki Notre Dame Katedrali'ndeki yangını büyük üzüntüyle izliyoruz. Dünya Mirası'na ait bu mimari şaheserin tahrip olması tüm insanlık için büyük bir felaket." ifadesini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA