Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan KKTC'ye Ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere yarın öğle saatlerinde KKTC'ye geliyor.

KKTC Enformasyon Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet ile saat 12.15'te Ercan Havalimanına gelecek. Çavuşoğlu, daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile çalışma toplantısı yapacak. Çavuşoğlu, toplantının ardından Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi'nde temsil edilen 6 siyasi parti genel başkanıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cumartesi günü KKTC'den ayrılacak. - LEFKOŞA