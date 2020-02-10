Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan İdlib şehitlerine başsağlığı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu şehit olan 5 askerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu şehit olan 5 askerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yayımladığı mesajda, "İdlib'de şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun. Alçaklara misliyle karşılık verdik. Şanlı ordumuz gerekeni yapmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.