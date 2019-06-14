Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Cumhurbaşkanımızın Kral Selman'ı bayramda araması bizim (açımızdan)...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Cumhurbaşkanımızın Kral Selman'ı bayramda araması bizim (açımızdan) Suudi Arabistan'la ikili düzeyde hiçbir problemimiz olmadığının göstergesidir"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Cumhurbaşkanımızın Kral Selman'ı bayramda araması bizim (açımızdan) Suudi Arabistan'la ikili düzeyde hiçbir problemimiz olmadığının göstergesidir"
Kaynak: AA
Trump, en yakınında yer alan isim olan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'in görevini bırakacağını açıkladı