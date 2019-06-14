Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Cumhurbaşkanımızın Kral Selman'ı bayramda araması bizim (açımızdan)...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Cumhurbaşkanımızın Kral Selman'ı bayramda araması bizim (açımızdan)...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Cumhurbaşkanımızın Kral Selman'ı bayramda araması bizim (açımızdan) Suudi Arabistan'la ikili düzeyde hiçbir problemimiz olmadığının göstergesidir"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Cumhurbaşkanımızın Kral Selman'ı bayramda araması bizim (açımızdan) Suudi Arabistan'la ikili düzeyde hiçbir problemimiz olmadığının göstergesidir"

Kaynak: AA
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